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حكاية صفط تراب مع وزارة الهجرة والبيئة وعلاقتها بـ اتحضر بالأخضر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:02 م
قرية صفط تراب ومبادرة
قرية صفط تراب ومبادرة اتحضر بالاخضر
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فرح علاء الخولي
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أحد مؤسسي مبادرة "صفط تراب"، إن بداية المبادرة كانت من شباب القرية، لافتا إلى أن قرية صفط تراب كانت تفتقد لخدمات كثيرة أهمها خدمات تطهير مصادر المياه والري الخاص بالزراعة، وأن شباب القرية عندهم رغبة في تغيير الواقع الخاص بقريتهم.


وأضاف أحمد محسن قاسم، خلال حواره في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن مجموعة "نيو ايجيبت" واحدة من مجموعات المصريين بالخارج، وهي كيان أهلي مؤسس وفق القانون الأمريكي ومقره نيويورك، فهي تقوم بتوجيه كل جهدها للتنمية في مصر وتعمل بطريقة دعم أجهزة الدولة بشكل مباشر في جهودها للتنمية.


وأوضح أنه عندما أتيحت الفرصة لتواصل "نيو ايجيبت" مع شباب صفط تراب، وجدوا نقطة قوة لا توجد في كثير من المبادرات أو الأماكن، مما شجعهم على دعمهم بجانب وزارة البيئة لتدخل إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".


وأشار إلى أن نقطة القوة الأبرز هي وجود شباب من القرية نفسها يرغب في التغيير، وأن يجعل الواقع أحسن مما شجعهم لدعمهم بكل الطرق من خلال عدة مشروعات، وآخرها كانت مبادرة بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة البيئة، قال ماجد أمين، مؤسس مجموعة «نيو إيجيبت»، ونائب رئيس المجموعة، إنَّ المشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، من خلال المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، تشمل حملة «صفط تراب» كبداية مع وزارتي الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والبيئة فضلًا عن محافظة الغربية، التي ستكون نموذجًا للمحافظات.

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