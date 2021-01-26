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رياضة

فكري صالح: السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب يضر بالكرة المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:45 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب فكري صالح، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، عن رفضه بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، لافتا إلى أن هذا القرار حال اتخاذه سيضر بمصلحة الكرة المصرية، خاصة المنتخب الذي سيعاني من غياب الحراس الجيدين.


وقال فكري صالح، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إنه في وقت سابق عانى المنتخب من غياب حراس مرمى على المستوى المطلوب بسبب وجود الأجانب في فرق الدوري، ومن ثم ينبغي دراسة الأمر بشكل سليم.


وأضاف أن منظومة الكرة المصرية تعاني من سوء تنظيم شديد، لافتا إلى أن الحراس المصريين سيحترفون بالخارج من خلال أدائهم المميز مع المنتخب، وهو ما حدث مع عصام الحضري. 
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