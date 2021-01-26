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تعليم

صيدلة عين شمس: إعلان جداول الاختبارات وفقًا لقرار الأعلى للجامعات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:48 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة أماني أسامة وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، إن الكلية تتخذ كافة التدابير الوقائية لبدء الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول من هذا العام .



و أوضحت "أسامة "، خلال تصريحتها لـموقع صدى البلد، أنه وفقًا لقرار المجلس الاعلي للجامعات يتم إعلان جداول إختبارات في  يوم الأثنين القادم من بداية شهر فبراير عبر الصفحة الرسمية للكلية علي مواقع التواصل الإجتماعى منعًا لتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعى 

وأشارت الى أن إنعقاد أول الإختبارات بعد 20 فبراير والإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسى وفقًا لقرار مجلس الوزراء .

وشددت  على أهمية إرتداء لكمامة للطلاب أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعة وداخل لجان الإختبارات حفاظًا عليهم من إنتشار العدوى بينهم.

جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية تتبع الطرق التكنولوجيا التي تساعد الطلاب في سير العملية التعليمة بشكل إيجابي، وذلك بعد اعتماد التعليم الهجين والتعليم عن بعد بالجامعات بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. 

وأوضح أبو شنب، خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد " أن تقديم رسائل الماجستير ومراجعتها يتم عبر الإنترنت بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب زيادة منحني إصابات العدوى بالفيروس، مؤكدًا أن المناقشات النهائية للرسائل  تتم داخل الكلية  وذلك بحضور كل من المناقشين والمحكمين وصاحب الرسالة، وذلك للرسائل التي قد حدد معادها من قبل صدور القرار وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كافة  التدابير الوقائية. 
 
ولفت عميد الكلية الى أن موعد انعقاد اختبارات رسائل الماجستير والدكتوراه بنهاية شهر فبراير وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن الاختبارات بشكلين المقالي والاختبارات من متعدد حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.           
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