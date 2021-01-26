محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي العتمانية بالبداري

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولته الميدانية بمركز البداري بمتابعة أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني لقرى "النواورة والعتمانية ووادى الشيح" والممول من البنك الدولي بتكلفة اجمالية بلغت 87 مليون و727 ألف جنيه وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ وإجراء تجارب التشغيل وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.





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رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز والمهندس أحمد مصطفى مدير المشروع بشركة النصر العامة للمقاولات والمهندس ابراهيم عبد الله حلمي والمهندسة ايمان ابراهيم محمد وهاشم محمد عطية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.









حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع وتجميع لمياه الصرف الصحي والتي يتم نقلها عن طريق خط طرد العتمانية – النواورة إلى محطة رفع النواورة والتي تعمل على تجميع المياه ونقلها بالكامل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية النواورة وشدد على سرعة نهو الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ.









كما شهد المحافظ أعمال التجارب والتشغيل التجريبي للمحطة بواسطة الشركة المنفذة وبحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.











