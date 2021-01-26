ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي العتمانية بالبداري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولته الميدانية بمركز البداري بمتابعة أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني لقرى "النواورة والعتمانية ووادى الشيح" والممول من البنك الدولي بتكلفة اجمالية بلغت 87 مليون و727 ألف جنيه وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ وإجراء تجارب التشغيل وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

اقرأ أيضا :



رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز والمهندس أحمد مصطفى مدير المشروع بشركة النصر العامة للمقاولات والمهندس ابراهيم عبد الله حلمي والمهندسة ايمان ابراهيم محمد وهاشم محمد عطية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية العتمانية واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمعدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع والتي تتمثل في محطة رفع وتجميع لمياه الصرف الصحي والتي يتم نقلها عن طريق خط طرد العتمانية – النواورة إلى محطة رفع النواورة والتي تعمل على تجميع المياه ونقلها بالكامل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية النواورة وشدد على سرعة نهو الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى التأكيد على مراعاة المعايير والضوابط القياسية في التنفيذ. 


كما شهد المحافظ أعمال التجارب والتشغيل التجريبي للمحطة بواسطة الشركة المنفذة وبحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. 



وفي نهاية الجولة أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بضرورة تلافي بعض الملاحظات بالمحطة قبل تسليمها لشركة المياه لتشغيلها مع مراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية بالقرى والنجوع وتحقيق التنمسة الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا لتوعيةً العاملين بمخاطر العمل

الصرف الصحى: تطهير بالوعات المطر بمناطق الألفى وزكريا بوسط البلد

محافظ أسيوط يتابع توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ جامعة بدر ومشروع بورتو.. شاهد

تذليل العقبات لتشغيل مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي منفلوط بالظهير الصحراوي

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

بعد حصوله على لقاح كورونا..جمعية المؤلفين تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

شاب يشوه وجه فتاة بمشرط لرفضها الارتباط به.. فيديو

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا