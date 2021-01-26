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فن

عمر رياض: جدي محمود ياسين كان ينصحني كثيرا قبل دخول الفن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:46 م
حفيد محمود ياسين
حفيد محمود ياسين مع والده محمد رياض
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أحمد إبراهيم
قال الفنان عمر رياض، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، ونجل الفنان محمد رياض، إن الإنسان يجب أن يعمل على نفسه بشكل كبير لأن الموهبة بدون تدريب لا تعني شيء، موضحًا أنه لازال يدرس ووالده لا يحب أن يُدخله مهنة الفن من البداية ولكنه طلب منه السعي والتطوير من نفسه وهو ما فعله.

وأضاف عمر رياض ، في مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة سنحت له بسبب السعي وشارك بالفعل في عدد من الأعمال، رغم أنها لم يكن يتوقع أن الفرصة يمكن أن تأتي بسهولة، متابعًا أنه كان يجلس مع جده من صغره وكان دائمًا يقول له إنه يجب عليه توفير مهنة أخرى للعمل عليها بحيث يكون التمثيل هواية. 

وتابع عمر نجل الفنان محمد رياض، أنه كان يمثل أحيانًا أمام عائلته ، ولكن الأكثر كان يمثل أمام أصدقائه بعض المشاهد، وأن والدته كانت ضد الاستعجال في خوضه المجال الفني بل يجب التأني والعمل على النفس بشكل أكبر إلى حين تأتي فرصة جيدة، موضحًا أن جده علمه الصبر والتفكير في كل خطوة مع تطوير الذات.

وأوضح أنه يتخوف من المقارنة بينه وبين عائلته ، وهي مسؤولية كبيرة ولكن من يدخل المجال الفني عليه أن يكون جاهزًا لهذا، خاصةً وأنه لا يمتلك أي خبرة.
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