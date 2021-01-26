قصة كفالة حدثت قبل 26 عاما غيرت حياة مديرة موارد هندسية.. فيديو

قالت أمنية المشد، مديرة موارد هندسية، إنها تبلغ من العمر 26 عاما، حيث إنه تمت كفالتها منذ عمر 5 أشهر، معقبة: "أنا وعيت وانا عارفة إن أهلى توفوا وقام آخرون بكفالتى منذ أن كان عمرى 5 أشهر".
وأضافت أمنية المشد، خلال تقرير أذاعه برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "منذ بلوغى سن الـ 16 أردت معرفة تفاصيل كفالتي، فقام رب الأسرة بسرد التفاصيل، وحتى أن والديها اللذين قاما بتربيتها لم يكن لديهما نية لهذه الخطوة حتى رأياها داخل مكتب الكفالة، حيث كانا ذاهبين لوضع مبلغ نقدي لمساعدة أطفال الدار فقط".
وتابعت: "والدى طلبا منى أن أخفي موضوع الكفالة أثناء دراستى بالمدرسة بسبب تنمر الأطفال على بعضها، ولكننى رفضت هذا الفكر أثناء دراستى بالجامعة"، مكملة: "المفروض أكون فخورة بأهلى وتربيتهم ليا".
وأشارت أمنية المشد، إلى أن بداية معرفة تجربتها فى الكفالة كان عن طريق تعليقها على صفحة "كفالة" ونشرها سؤالا حول إمكانية معرفة الطفل المكفول بحالته، وكان تعليقها أن والديها أخبراها بالأمر.
وأوضحت أن والديها أخبراها فى البداية أنها ابنة لأحد أصدقائهما المتوفين، ولكن بعدما كبرت كشفا لها أنهما أقبلا على كفالتها بعدما رأياها فى إحدى دور الرعاية.
ونوهت إلى أنها الابنة الوحيدة لوالديها، مؤكدة أنهما قدما لها جميع الدعم والدلال منذ نعومة أظافرها وحتى الآن ، مشيرة إلى أن نشأتها كانت سوية للغاية ولم تشعر بأي فارق أو مقارنة بمن حولها من الأطفال.