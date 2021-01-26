قصة كفالة حدثت قبل 26 عاما غيرت حياة مديرة موارد هندسية.. فيديو

قالت أمنية المشد، مديرة موارد هندسية، إنها تبلغ من العمر 26 عاما، حيث إنه تمت كفالتها منذ عمر 5 أشهر، معقبة: "أنا وعيت وانا عارفة إن أهلى توفوا وقام آخرون بكفالتى منذ أن كان عمرى 5 أشهر".









وأضافت أمنية المشد ، خلال تقرير أذاعه برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "منذ بلوغى سن الـ 16 أردت معرفة تفاصيل كفالتي، فقام رب الأسرة بسرد التفاصيل، وحتى أن والديها اللذين قاما بتربيتها لم يكن لديهما نية لهذه الخطوة حتى رأياها داخل مكتب الكفالة، حيث كانا ذاهبين لوضع مبلغ نقدي لمساعدة أطفال الدار فقط".