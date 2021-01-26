وزير الخارجية: نحرص على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع أمريكا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.









وكشف سامح شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019.







