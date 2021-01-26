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برلمان

وزير الخارجية: نحرص على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع أمريكا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:29 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.


وكشف سامح شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019.


وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
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