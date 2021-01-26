محطة مياه الشروق بالخانكة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية ، عن حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM ، والمعتمدة دوليًا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح مجاهد، أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 ل/ث والتى تخدم مناطق الشروق الصناعيه والعكرشه وعزبة الابيض وأبوزعبل ومساكن نسمه وأن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.





واضاف أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.





كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.







