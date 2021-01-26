مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

أحالت النيابة العامة مواطنا أمريكيا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل اثنين سودانيتين الجنسية وتعاطي المواد المخدرة





جاء بمحضر التحريات أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود تعد وشخص مصاب بالفيلا ۱۲۱ حي ۲ منطقة التجمع الخامس وبالانتقال والفحص تبين وجود شخص مصاب وتدعي جين جون ۳۳ سنة سودانية الجنسية ومقيمة بمحل البلاغ وذلك على اثر حدوت مشاجرة مع دارن اسکوت امريكي الجنسية.





وبالتقابل مع شقيقة المصابة وتدعي استیلا اركان جون افادت بقيام زوج المصابة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عن طريق قوس ورمح وذلك لغيابة عن الوعي وشرب المواد مسكرة وباجراء المعاينة المحل البلاغ تلاحظ وجود قوس وسهم ملقي علي الأرض ووجود دماء حولها ووجود خنجر علي السرير.





وبسؤال المدعوة استيلا اركان جون قررت بانها حضرت لزيارة المدعوة جين جون واثناء جلوسها معها حضر زوجها وكان في حالة سكر شديد وقام بالتعدي عليها محدثا اصابتها باستخدام قوس وسهم وقبل ذلك كان معه سكين قام بالتعدي عليها واحدث اصابتها بيدها اليسري.





وبسؤال المدعو دارن سكوت في تحقيقات النيابة العامة قال إنه "تعرف على جين جون في بار قعدنا اتكلمنا مع بعض وعزمتها على مشاريب في البار وقالتلي انها بتيجي عشان تشوف زبائن واتفقت معاها في اليوم ده انها تيجي معايا فندق وت عشان علاقة جنسية واتفقنا علي مبلغ ۵۰۰ جنية هتاخدهم مني وفعلا انا اقمت معاها علاقة جنسية من ساعه ما اتعرفت عليها لحد المشكلة دي حوالي ۱۲ مرة".





وأضاف: "كانت دايما بتبات معايا يومين او ثلاثة وترجع بيتها في المعادي وترجع تبات معايا تاني ومن أسبوعين هي عرفتني علي استيلا ومارست معاهم هما الاتنين الجنس ساعتها وستيلا اخدت ۵۰۰ جنية ساعتها وامبارح كنا متفقين ان احنا هنمارس الجنس مع بعض وفعلا جین حضرت المنزل الساعة,۷۰۰ بالليل واستيلا جت وسهرنا مع بعض وشربنا خمرة وشيشة وكنا بنتفرج علي فيديوهات في التليفزيون وبعد الساعة 11 بالليل قررنا نمارس جنس مع بعض واحنا داخلين غرفة النوم هما قالولي ان هما عاوزين يزودوا الفلوس شوية وكل واحده فيهم تاخد الف جنيه".





وتابع: "انا رفضت وساعتها جين اخدت سكينة صغيرة من علي كمودينوا في مدخل غرفة النوم وخربشتي بيها في ايدي الاثنين وساعتها انا اخدت سهم من غرفة الملابس وخبطها بيه خبطة متوسطة وهودة اللي عمل اصابتها وساعتها هي صرخت وستيلا ساعتها مسكت السكينة عشان كانت خايفة وقعدت تهوشلي بيها وساعتها انا كنت بھوش بسهم تاني غير اللي ضربت بيه جين ودة سببلها جرح في ايدها الشمال وبعدين هما قعدوا يصرخوا وانا كنت ساعتها سكران وزقتهم وجريت وركبت عربيتي وفوجئت ان البوليس بيوقفني وخدوني علي قسم التجمع الخامس."