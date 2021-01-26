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أخبار العالم

نبأ سار من بايدن للأمريكيين حول كارثة كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:44 م
بايدن
بايدن
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قسم الخارجي
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته في أن تقطع الولايات المتحدة  مسافة كبيرة في التغلب على وباء فيروس كورونا القاتل بحلول صيف هذا العام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال بايدن إنه يأمل بحلول الصيف في أن تكون أمريكا قد قطعت شوطا  لبلوغ "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا المستجد.

وحدّد بايدن موعدًا  سيتمكن فيه كل الأمريكيين الراغبين في تلقي اللقاح من الحصول عليه، ذاكرًا إنه  "في الربيع" المقبل.

وأضاف "أعتقد أن هذا يمثل تحديا لوجستيا غير مسبوق في تاريخ بلادنا، ولكن أعتقد أنه بإمكاننا القيام بذلك".

وكرر بايدن القول إن هدفه الأول يتمثل بتلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأوضح أنه بعد تحقيق هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة "ستمضي نحو تحقيق هدف يتجاوز بكثير الهدف الذي وضعناه للأيام المئة المقبلة، بحيث نتمكن من بلوغ مرحلة تحقيق مناعة القطيع".

وأضاف "أشعر بالرضا حيال ما نتجه إليه وأعتقد أنه يمكننا إنجاز ذلك".

ويلزم للوصول إلى مناعة القطيع تطعيم أكبر عدد من السكان في بلدٍ ما بحيث يكتسب الأكثرية مناعة ضد مرضٍ ما، فلا يصبح تفشيه خطيرًا.

وسبق إن ذكر بايدن إنه يطمع في أن تقوم حكومته بتطعيم أكبر عدد من الأمريكيين خلال الثلاثة أشهر الأولى له، بما قد يصل إلى 100 مليون أمريكي، حيث يسعى بايدن لإقرار خطة  لتقديم 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم له في منصبه، لكن الجدل مستمر حول قدرة أمريكا على تطعيم هذا العدد في هذا الوقت.

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