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محافظات

محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

وضع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر اللواء سليمان شتا، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن بالغردقة، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ69.


وأكد محافظ البحر الأحمر، أن عيد الشرطة يحمل ذكرى الصمود والتضحية لرجال الشرطة من أجل الوطن، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة، في ملحمة الإسماعيلية الفدائية عام 1952.

 

وجدد المحافظ، التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقادتها بمناسبة الإحتفال بعيدهم، وأشاد بالدور العظيم الذي يقوموا به لحماية الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل خالدة يتم الإحتفال بها كل عام.

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