لعدم ارتداء الكمامات.. توقيع الغرامة على 34 موطنا في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة، عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة.

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والاتوبيس والروضة بدمنهور.







كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.





ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.



اقرأ أيضا: عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة والزراعة في المنازل بالبحيرة

