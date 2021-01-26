"البحث العلمي" تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر - لعام 2021من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S1.





ستبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس و حتى 25 إبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml.





وبحسب بيان، الثلاثاء، ستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشتمل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة.





وسوف تفيد هذه الدورة قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وإبداعاته في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، وصرح مصدر مسئول من الأكاديمية بأنه بإجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.