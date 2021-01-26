ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بزعم ركنها .. عاطلين ينتحلان صفة سايس ويستوليان علي سيارة مواطن بالنزهة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
لجأ عاطلين لحيلة ماكره لسرقة السيارات ، حيث انتحلا صفة منادي سيارات بمنطقة النزهة ، وأوهما مواطن قيامهما بركن سيارته ، وعقب ذلك تمكنا من سرقتها ولاذا بالهرب الي ان تم ضبطهما ، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين .

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة ،  إخطارا من المقدم محمد جهاد  رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد بتقدم مواطن ببلاغ ، قرر في بأنه حال قيامه بركن سيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين ، قررا أنهما يعملان كمنادى سيارات ، وطلبا منه مفاتيح السيارة لركنها وعقب خروجه إكتشف قيامهما بسرقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها .

واعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( المغافلة) ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالشروق

سقوط عصابة مسلحة تسرق وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

سقوط عصابة مسلحة تسرق قائدي السيارات باسلوب رشق الزجاج بالحجارة

حبس عاطلين لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تجديد حبس عاطلين ينصبان على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

سقوط عصابة أجنبية سرقت أموالا من سيارة بالبساتين

ترشيحاتنا

تفسير آية إنما يخشى الله من عباده العلماء.. البعض يفهمها خطأ

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر؟.. الإفتاء تجيب

في أقل من 30 ثانية.. ضيف الإعلامية آية عبد الرحمن يسقط ميتا

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا