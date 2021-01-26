بزعم ركنها .. عاطلين ينتحلان صفة سايس ويستوليان علي سيارة مواطن بالنزهة

لجأ عاطلين لحيلة ماكره لسرقة السيارات ، حيث انتحلا صفة منادي سيارات بمنطقة النزهة ، وأوهما مواطن قيامهما بركن سيارته ، وعقب ذلك تمكنا من سرقتها ولاذا بالهرب الي ان تم ضبطهما ، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين .





تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة ، إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد بتقدم مواطن ببلاغ ، قرر في بأنه حال قيامه بركن سيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين ، قررا أنهما يعملان كمنادى سيارات ، وطلبا منه مفاتيح السيارة لركنها وعقب خروجه إكتشف قيامهما بسرقتها.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها .





واعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( المغافلة) ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.