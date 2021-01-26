أسرة ينتظرها حبل المشنقة.. إحالة معلم وزوجته ونجليهما للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا 4 متهمين من أسرة واحدة، بينهم «معلم»، و«ربة منزل» ونجليهما، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، لارتكابهم جريمة القتل العمد، لأحد المواطنين، بقرية تانوف بمركز دير مواس جنوب المنيا في سبتمبر 2020 .









وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبد العزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفى هارون، على حسن، جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة.









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استمعت هيئة المحكمة، على مدار جلساتها السابقة، لمرافعات الدفاع، وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة ممثل الإدعاء، وقررت إحالة أوراق القضية إلى المفتي.









وقد تضمنت أوراق القضية، التي تحمل رقم 9839 لسنه 2020 جنايات، مركز دير مواس، والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، قيام كل من "سامح. ع. ا"، 48 سنة، معلم، محبوس، ونجليه «مصطفى – 23 سنة»، هارب، و«أحمد – 17 سنة» بدون عمل، محبوس، و"علية. ص. ح"، «40 سنة» ربة منزل، محبوسة، بقتل "محمود. ك. د"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالسلاح الأبيض عدة طعنات.









كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابيات جنوب المنيا، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.



