ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه بالنزهة

تمكنت الأطواف الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه بالنزهة.





ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال إستقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.





واعترف بسرقة الهاتف المحمول كرهًا عن أحد الأشخاص عقب إفتعال مشاجرة معه حال سيره بدائرة القسم بالإشتراك مع ٤ أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش- طلقين من ذات العيار وسلاح أبيض .





واعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام المضبوطات حوزتهم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وأتهمهم بسرقته بالإكراه.



