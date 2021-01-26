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أخصائية تغذية علاجية تُقدم نصائح للسيطرة على الشهية في الشتاء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:47 م
الجوع فى الشتاء
الجوع فى الشتاء
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة نسمة ياسر، أستاذ التغذية العلاجية، إنه عندما يشعر الجسم بحالة الجوع يبدأ التقليل في استهلاكه الغذائي، وعندما يستمر الشخص فى عدم دخول الأكل لجسمه لفترات طويلة فيساعد على تقليل الحرق لديه،  مشيرة إلى أن هذه من الأخطاء الشائعة للكثير من الأشخاص، فتكون فكرة حرمان الجسم تسعى إلى تدمير أي نظام دايت.

وأضافت"أستاذ التغذية العلاجية"، عبر سكايب فى برنامج" هذا الصباح" المذاع عبر فضائية" اكسترا نيوز"، أن من الممكن أن تكون الشوربة دايت، من خلال فصل الدهون عن الشوربة، وبطريقة سهلة جدا وهي وضعها في الثلاجة لتكون شوربة منزوعة الدسم، وبهذه الطريقة يكون الاكل مفيد وصحي وبدون أي دهون، مشيرة الي ان من المشاكل التي تواجه مرضى السكر او من يتبعون حمية غذائية هي الحلويات، مشددة على ان الحلويات بها 3 عناصر مضرة لجسم أي انسان، وهي الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والدسم.

وتابعت"أصبح الان هناك الكثير من البدائل عن الدقيق الابيض في المحال التجارية ومنها دقيق الشوفان او الدقيق البني وغيرها،  وتعويضا عن الدسم "الزبدة" من الممكن ان نستبدلها بالزيت، وأيضا تعويض اللبن باللبن الرايب او الزبادي، الي جانب وضع مكون من مكونات الخضار مثل الكوسة والبنجر والموز، مؤكدة على انه لايظهر طعمه في الكيكة، وبديل السكر هو العسل او سكر دايت، مؤكدة على ان بهذه الطريقة نرفع من القيمة الغذائية للكيكة وخالية من اي دهون"

وأشارت، إلى أن هناك شريحة كبيرة جدًا من مرضى السمنة يعانون من الاكتئاب وهم أصحاب الشهية العالية، وفي الأغلب يدخل عليهم فصل الشتاء يزيد وزنهم، وهذا يحدث بسبب أن درجة حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة الجو، فمن الطبيعي حتى أشعر بالدفء سيتم حرق السعرات الحرارية وأهضم الطعام وعملية الأيض ستكون لديّ سريعة.

وأكدت، أن  هناك من ترتفع شهيتهم نتيجة لأسباب نفسية لأن جميع أدوية الاكتئاب من الآثار الجانبية لها فتح الشهية، طالما أن هرمون السيرتونين غير مضبوط، فالقلق والتوتر والعصبية يخفضون من هرمون السعادة في الجسم، وفي المقابل يرتفع هرمون اللبتين وهو هرمون الجوع، والمخ يختلط عليه الأمر بين الشعور بالجوع والرغبة في الطعام والشعور بالحزن والرغبة في الطعام وفي كل الأحوال النتيجة واحدة وهي تناول الطعام

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