ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحوث الصحراء: تصنيع أغشية تحلية المياه محليًا لأول مرة فى مصر..إنفوجراف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا يوضح دور مركز بحوث الصحراء، فى تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المجتمعات المحيطة خلال عام 2020.

ووفقا للانفوجراف فانه فى مجال خدمة المجتمعات المحلية الصحراوية، تم تنفيذ 420 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1600 مزارع ومهندس زراعي في المناطق الصحراوية، فضلا عن 800 حقل ارشادي نموذجي مجاني لمحاصيل الشعير، القمح، الأرز فى الوادي الجديد ومطروح وسيوة استفاد منها 4800 اسرة بإجمالي 24000 فرد.

ووزع المركز على مدار 2020 حوالي 150 ألف شتلة من الزيتون واللوز والمورينجا تم توزيعها على 2000 فرد من مزارعى مطروح، الطور، الشيخ زويد بالمجان.

وفيما يتعلق  بمجال البحوث، نفذ باحثو المركز حوالي، 500 بحث لخدمة المحافظات الحدودية،


 وتمثل عائد انشطة المركز على النشاط الزراعى والمشروعات التنموية الكبرى، خلال عام 2020 في انشاء 11 محطة تحلية فى مناطق الساحل الشمالى الغربى , الشلاتين , رأس سدر , المعرة بطاقة 950 م3/ يوم تعمل بالطاقة الشمسية، علما بانه لأول مرة فى مصر يتم تصنيع أغشية تحلية المياه محليًا.

وخلال عام انشأ مركز يحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 500 بئر  لحصاد وتخزين مياه الامطار فى مناطق الزراعة بمطروح لتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلى وسقاية الحيوانات، كذلك ساهم المركز في اعداد الدراسات لمساحة اجمالية 1.9 مليون فدان، حول أعمال تصنيف الاراضي ومدى صلاحيتها للزراعة واقتراح التراكيب المحصولية لها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

ونفذ المركز 50 قافلة بيطرية مجانية لعلاج الابل والأغنام والماعز المتأقلمة للظروف البيئية الصحراوية الهشة، كما استفاد من خدمات التلقيح الاصطناعي للابل حوالي 120 مربى ابل بالساحل الشمالى الغربى  مما ساهم فى زيادة انتاجيتها من اللحوم والألبان.
بحوث الصحراء: تصنيع أغشية تحلية المياه محليًا لأول مرة فى مصر..إنفوجراف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لقاء الرئيس مع الوزير يتصدر حصاد الزراعة الأسبوعي.. انفوجراف

وزير الزراعة يوزع 140 طن تقاوي شعير مجانا على فلاحي مطروح

وزير الزراعة يوزع 150 ألف شتلة زيتون مجانا على المزارعين في مطروح

خلال جولته بمطروح .. وزير الزراعة يعلن دعم مشروعات المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه.. ويؤكد: زيادة المساحات 90 ألف فدان ودراسات للاستفادة من مياه الأمطار

الحصاد الأسبوعي لأنشطة الزراعة.. انفوجراف

وزير الزراعة يكلف "زغلول" بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء و "شوقي" نائبا له

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية.. بايدن يصدم الجميع

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

اتجاه فى بيراميدز لمنح رمضان صبحي شارة القيادة أمام الأهلي

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية

عيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

انتبه.. حالات تمنح الحق لشركة الكهرباء برفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية