مكنتش متوقعة رد الفعل.. تعليق مروة ناجى بعد غنائها أغنية أصالة

قالت الفنانة مروة ناجى، إنها كانت تسجل أغنية بالإسكندرية وأثناء التسجيل تفاجأت بوجود المخرج محمد حسن أوكا، متابعة: "قالى أنه لسة راجع من دبي أى رأيك نتعاون مع بعض ونبتدى نعمل حاجة، وبالفعل المعجبين كانوا طالبين منى أعمل أى كافر وقولته معنديش مانع".





وأضافت "مروة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه تم اختيار أغنية "أنا بس بتضايق" للفنانة أصالة لعمل كافر لها، موضحة أنها كانت سعيدة بالتجربة جدا، كما أنها تفاجأت بردود الفعل الكبيرة ناحية الأغنية.





وتابعت: "سعيدة أنى غنيت أغنية للفنانة الكبيرة أصالة"، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد استخدام أغنية تعتبر مسار جدل ما بين تامر حسنى وأصالة، أخترنا الأغنية بناء على حبنا ليها وكنا حاطين كذا أغنية، ومكنتش أعرف عن أى جدل للأغنية".





وأكدت أنها تعمل على أغنية حاليا بعنوان "حالنا" ألحان حاتم عزت، مضيفة: "هى مكس من أغنية طربية وبين أغنية سريعة والكلامات كلها دراما".



