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برلمان

شكري: العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:42 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، علي العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا مشيرًا إلي أنها تشهد تطورًا ملحوظًا ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين فضلا عن الزيارات الوزارية.

وأشار شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.

وقال السفير سامح شكري، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوها في هذا الصدد إلي إعلان عام 2021 عامأً للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.
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