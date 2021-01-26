محافظ الفيوم: مؤشرات إيجابية لمشروع الدواجن المتكامل

حضر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، الذي تم عقده بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال فى الربع الثاني من العام المالي، وأعمال التطوير، وخطط المشروع المستقبلية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ برنامج التشغيل والتطوير للمشروع.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد البهنساوي المشرف العام على المشروع، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري، والأستاذ أشرف العطفي مدير عام المديري المالية، والدكتور حسين ياسين مدير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، والأستاذ سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم،إنه تم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20/10/2020، كما وافق مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب على اعتماد اللائحة المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية بالمشروع، ووافق المجلس أيضًا على رفع أجر العمالة المؤقتة بنظام "السركي" من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا يوميًا شاملة بدل المبيت، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لرفعها إلى 100 جنيه يوميًا.





وأضاف، أن ممثلي مشروع الدواجن التكاملي بالعزب قد استعرضوا خلال الاجتماع خطة التشغيل وما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الثاني من العام المالي، حيث تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر خلال الربع الأول من العام المالي، إلى 62 ألف طائر خلال الربع الثاني، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طنًا إلى 523 طنًا بنسبة زيادة 20,5 %.





كما استعرض مسئولو المشروع ما تم تنفيذه في قطاع الرعاية البيطرية والبرامج الجديدة للتحصينات، وبرامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وكذلك ما تم إنجازه في مجال التطوير الإداري، والموقف المالي للمشروع، وخطة تشغيل الربع الثالث من العام المالي، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة.





وأكد محافظ الفيوم على أهمية مشروع الدواجن التكاملي بالعزب والذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتًا إلي أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف إلى توفير إنتاج داجني بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمنًا جهود هيئة تنمية الصعيد ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.





وأشار "الأنصاري" إلى وضع جداول زمنية محددة لأعمال التطوير، لافتًا إلى أهمية التسويق الجيد، وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكافة مراكز المحافظة، للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مؤكدًا استعداد المحافظة التام لتوفير المواقع المطلوبة كمنافذ لبيع منتجات المشروع، والتنسيق مع مديرية التموين لفتح منافذ بكل مركز من المراكز لبيع منتجات المشروع مبردة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مجزر آلى داخل المشروع، لبيع منتجات المشروع من الدواجن مبردة وطازجة، مع دراسة استغلال مجزر قلمشاه فى هذا الغرض، مع ضرورة الإحكام الكامل وتحقيق الجودة الفائقة فى منتجات المشروع.