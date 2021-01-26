محافظ الفيوم: مؤشرات إيجابية لمشروع الدواجن المتكامل

حضر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، الذي تم عقده بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال فى الربع الثاني من العام المالي، وأعمال التطوير، وخطط المشروع المستقبلية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ برنامج التشغيل والتطوير للمشروع.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد البهنساوي المشرف العام على المشروع، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطري، والأستاذ أشرف العطفي مدير عام المديري المالية، والدكتور حسين ياسين مدير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، والأستاذ سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم،إنه تم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20/10/2020، كما وافق مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب على اعتماد اللائحة المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية بالمشروع، ووافق المجلس أيضًا على رفع أجر العمالة المؤقتة بنظام "السركي" من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا يوميًا شاملة بدل المبيت، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لرفعها إلى 100 جنيه يوميًا.
وأضاف، أن ممثلي مشروع الدواجن التكاملي بالعزب قد استعرضوا خلال الاجتماع خطة التشغيل وما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الثاني من العام المالي، حيث تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر خلال الربع الأول من العام المالي، إلى 62 ألف طائر خلال الربع الثاني، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طنًا إلى 523 طنًا بنسبة زيادة 20,5 %.
كما استعرض مسئولو المشروع ما تم تنفيذه في قطاع الرعاية البيطرية والبرامج الجديدة للتحصينات، وبرامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وكذلك ما تم إنجازه في مجال التطوير الإداري، والموقف المالي للمشروع، وخطة تشغيل الربع الثالث من العام المالي، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة.
وأكد محافظ الفيوم على أهمية مشروع الدواجن التكاملي بالعزب والذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتًا إلي أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف إلى توفير إنتاج داجني بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمنًا جهود هيئة تنمية الصعيد ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.
وأشار "الأنصاري" إلى وضع جداول زمنية محددة لأعمال التطوير، لافتًا إلى أهمية التسويق الجيد، وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكافة مراكز المحافظة، للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مؤكدًا استعداد المحافظة التام لتوفير المواقع المطلوبة كمنافذ لبيع منتجات المشروع، والتنسيق مع مديرية التموين لفتح منافذ بكل مركز من المراكز لبيع منتجات المشروع مبردة.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مجزر آلى داخل المشروع، لبيع منتجات المشروع من الدواجن مبردة وطازجة، مع دراسة استغلال مجزر قلمشاه فى هذا الغرض، مع ضرورة الإحكام الكامل وتحقيق الجودة الفائقة فى منتجات المشروع.