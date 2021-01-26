الأورمان تنظم معرضا للأثاث المنزلي وتوزع مساعدات إنسانية بمركز إطسا

تنظم جمعية الأورمان اليوم، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلى بقرية دفنو مركز اطسا يستفاد منه 100 أسرة من أبناء قرى دفنو وعزبة زكريا وحجز دفنو وقلمشاه وعزبة السلام بمركز اطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات جمعية الأورمان .





كما سيتم توزيع ألف كيلو لحوم و250 لحاف و(150) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا .





وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم بدء فى توزيع 54 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم والتخفيف من آلامهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وسيتم التوزيع وفقًا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.





وكانت جمعية الأورمان نفذت (2900) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، ويتم إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.









و أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدى لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأعمال البناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع وقوع التعدي مرة أخرى. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة من 1 – 20 يناير الجاري تم إزالة 52 حالة تعدٍ على مساحة فدانين و23 قيراط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، و12 حالة بناء مخالف على مساحة 1142 مترًا داخل الحيز العمراني، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها حالة واحدة بالبناء على مساحة 5745 مترًا، وحالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 3 قراريط و7 أسهم.









