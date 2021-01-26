الأورمان تنظم معرضا للأثاث المنزلي وتوزع مساعدات إنسانية بمركز إطسا

تنظم جمعية الأورمان اليوم، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلى بقرية دفنو مركز اطسا يستفاد منه 100 أسرة من أبناء قرى دفنو وعزبة زكريا وحجز دفنو وقلمشاه وعزبة السلام بمركز اطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات جمعية الأورمان .
كما سيتم توزيع ألف كيلو لحوم و250 لحاف و(150) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا .
وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم بدء فى توزيع 54 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم والتخفيف من آلامهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وسيتم التوزيع وفقًا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وكانت جمعية الأورمان نفذت (2900) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، ويتم إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
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وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.