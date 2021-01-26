بإطلالة جرئية.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جرئية، حيا ارتدت شورت جينز وشال أبيض، وشعرها منسدل على كتفيها.

وتستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح كليب اغنيتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية.





على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.



