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فن

بإطلالة جرئية.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عب حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جرئية، حيا ارتدت شورت جينز وشال أبيض، وشعرها منسدل على كتفيها.

وتستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح كليب اغنيتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 

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