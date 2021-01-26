زراعة الفيوم تكتشف أسباب إصابة أوراق بعض المحاصيل بدودة القطن

قامت لجنة في إدارة المكافحة والبحوث الإقليمية برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، لمتابعة المحاصيل الشتوية، بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة هدى رجب باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة إيمان عبد التواب باحث بمعهد بحوث أمراض النبات، والمهندس ربيع محفوظ مسئول مكافحة حقلية بإدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس مجدي سعد مشرف بجمعية زاوية الكرادسة.





حيث قام أعضاء اللجنة بالمرور على زراعات القمح، وبنجر السكر، والخس لفحصها ومتابعة الحالة العامة لها بمركز الفيوم بناحية جمعية زاوية الكرادسة، وفحص نباتات القمح بحوض الباروه عند ورثة رمضان عبد العظيم خفاجة مساحة نص فدان، وفرح عبد الحكيم خفاجة مساحة نص فدان، وتبين من الفحص وجود تشوهات ناتجة عن رش مبيد حشائش رفيعة أدت إلى احتراق أوراق القمح، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية عند رش المبيدات من حيث استخدام المبيد المناسب والموصى به من قبل وزارة الزراعة ومراعاة التركيز المناسب ووقت الرش والتأكد من نظافة آلة الرش من أثر أي مبيد سابق.





وتم فحص نباتات القمح بحوض الشرقية عند صابر يوسف عبد المطلب وآخرون، مساحة فدان ونص والنباتات بحالة جيدة، و فحص نباتات الخس عند عيد يوسف عبد المطلب مساحة فدان بحوض الباروه، منصور ظايط احمد مساحة نص فدان بحوض الزور وتبين من الفحص وجود أعراض إصابة بالبياض الزغبي وفيرس تجعد اوراق القمة وأيضا أعراض بسيطة لإصابة بكتيرية والتورق وتم أخذ عينات منها لفحصها معمليًا.





كما قامت اللجنة بالمرور بناحية جمعية بندر الفيوم بفحص نباتات بنجر السكر بحوض الجربة عند سيد رضوان ابو فخر مساحة فدان ونص، محمد اسماعيل عبد الحي مساحة فدان ونص، رمضان توبة سيد مساحة نص فدان ، و فحص نباتات بنجر السكر بحوض خورشيد عند فاروق نصر مساحة 4 أفدنة.





كما تبين من الفحص وجود أعراض لتبقع الأوراق السركسبوري وأعراض ذبول وأعراض فيروسية ( تبرقش وتجعد الأوراق)، أعراض تفريع النباتات وصغر حجم الأوراق وتم أخذ عينات لفحصها معمليًا.





كما تبين وجود أعراض إصابة حشرية لدودة ورق القطن وبعض لحرشفية الأجنحة والجاسيد ووجود أعراض بسيطة مشابها لخنفساء البنجر وذبابة البنجر وفراشة البنجر وتم أخذ عينات من النباتات والحشرات لفحصها معمليًا للتأكد منها وتم التنبيه على المزارعين بضرورة تطبيق التوصيات الفنية للمحصول ومكافحة الحشائش من بداية الموسم ومراعاة الكثافة النباتية وطرق المقاومة اللازمة وكيفية القضاء على الإصابة.