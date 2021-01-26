تطوير بجميع المجالات.. بصيلة: نجحنا في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، إنه كان يوجد عدة مشاكل بالتعليم الفنى أولها ربطه باحتياجات سوق العمل وتخريج فنيين قادرين على أداء المهام الجديدة الموجودة فى سوق العمل، بالإضافة إلى أنه كان لديه مشكلة فى نوعية الطلاب والمناهج والمعلمين.





وأضاف "بصيلة" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه كان يجب من تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى طبقا لأحدث ما وصل إليه العالم المتقدم فى مجال التعليم الفنى، موضحا أن ألمانيا يوجد بها 80% من الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى على نظام الجدارات، وهى مجموعة المهارات الأساسية والسلوكيات التى يتبعها.





وتابع أنه هناك مادة مخصصة بمدارس التكنولوحيا الطبية الجديدة ويطلق عليها المهارات وسلوكيات الاتصال، لافتة إلى أن سلوك الطالب يتوقف على دخوله تلك المدارس، حيث أنه يتم عمل مجموعة من الإختبارات التى من خلالها يتم قياس قدراته ومدى ملائمتها للوظيفة التى يلتحق بها.





وأكد أنه يوجد بالمدارس العلوم الأسياسية المفيدة له، ويقصد بها عدم ضرورة وضع المواد النظرية التى لا قيمة لها للطالب فى حياته العملية، مضيفا إلى أنه تم تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى وفقا لتلك المنظومة والتى يشترك فيها جميع دول العالم المتقدم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين لتلك النوعية من المناهج.





وأشار إلى أنه يتم ربط المناهج بالموجود فى سوق العمل، وبالتالى تم الإتصال بجميع أرباب الأعمال فى المهن المختلفة العام والخاص، حيث أن مدارس التكنولوجية التطبيقية شاملة جميع قطاعات التعليم الفنى.