ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير بجميع المجالات.. بصيلة: نجحنا في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:11 م
مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، إنه كان يوجد عدة مشاكل بالتعليم الفنى أولها ربطه باحتياجات سوق العمل وتخريج فنيين قادرين على أداء المهام الجديدة الموجودة فى سوق العمل، بالإضافة إلى أنه كان لديه مشكلة فى نوعية الطلاب والمناهج والمعلمين.

وأضاف "بصيلة" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه كان يجب من تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى طبقا لأحدث ما وصل إليه العالم المتقدم فى مجال التعليم الفنى، موضحا أن ألمانيا يوجد بها 80% من الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى على نظام الجدارات، وهى مجموعة المهارات الأساسية والسلوكيات التى يتبعها.

وتابع أنه هناك مادة مخصصة بمدارس التكنولوحيا الطبية الجديدة ويطلق عليها المهارات وسلوكيات الاتصال، لافتة إلى أن سلوك الطالب يتوقف على دخوله تلك المدارس، حيث أنه يتم عمل مجموعة من الإختبارات التى من خلالها يتم قياس قدراته ومدى ملائمتها للوظيفة التى يلتحق بها.

وأكد أنه يوجد بالمدارس العلوم الأسياسية المفيدة له، ويقصد بها عدم ضرورة وضع المواد النظرية التى لا قيمة لها للطالب فى حياته العملية، مضيفا إلى أنه تم تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى وفقا لتلك المنظومة والتى يشترك فيها جميع دول العالم المتقدم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين لتلك النوعية من المناهج.

وأشار إلى أنه يتم ربط المناهج بالموجود فى سوق العمل، وبالتالى تم الإتصال بجميع أرباب الأعمال فى المهن المختلفة العام والخاص، حيث أن مدارس التكنولوجية التطبيقية شاملة جميع قطاعات التعليم الفنى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل تكشف اهتمام الرئيس السيسي بتوفير تعليم جيد للمواطنين

صدى البلد يكشف سر تقدم مصر 23 مركزا في التعليم الفني بمؤشر المعرفة العلمي

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: تابلت لطلاب مدارس مياه الشرب والصرف.. قريبا

التعليم تتعاون مع هيئة دولية لحل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين

طارق شوقي يوقع بروتوكول تعاون مع تطوير التعليم لدعم المدارس الفنية والتكنولوجية

كاميرا «على مسئوليتي» داخل مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ..فيديو

ترشيحاتنا

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

انتبه.. حالات تمنح الحق لشركة الكهرباء برفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة

بعد حصوله على لقاح كورونا..جمعية المؤلفين تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا

جولات أوروبية وأفريقية وعربية.. سامح شكري يكشف كواليس مفاوضات سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا