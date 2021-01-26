رئيس الحكومة التونسية: يجب توافر نية الإصلاح عند الجميع لإنقاذ البلاد

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي: إن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتحول الرقمى 2021- 2025، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين فى مجال الرقمنة، منوها إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن زيادة نسبة قيمته المضافة.

وشدد المشيشي" خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم على ضرورة توافر نية الإصلاح عند الجميع لإنقاذ البلاد، منوها إلى أن الدولة عازمة على تطوير القطاع الفلاحي وإزالة جميع العوائق التى تواجه هذا القطاع، من خلال حوكمة القدرات الفلاحية ودعم قدرتها، وتثمين منتاجتها، تحصين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للقدرات الفلاحية فى الاسواق المحلية والعالمية.



