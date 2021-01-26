بتكلفة مليون جنيه.. افتتاح ملعب كرة قدم بمركز شباب ميت العز بفاقوس

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كره قدم نجيل صناعي بمركز شباب ميت العز التابع للوحدة المحلية بالدميين بمركز فاقوس ، والمُقام على مساحة 3500 م 2بتكلفة مليون و 470 ألف جنيه ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادية الساسية بالاهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

التقي المحافظ باللاعبين الناشئين ، والتقط معهم الصور التذكارية وحرص على مشاهدة تدريبات الفرق الرياضية، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية ، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في مسابقات كره القدم ورفع اسم الشرقية في المحافل الرياضية .

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إطمأن المحافظ من وكيل وزارة الشباب والرياضة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .

أوضح المحافظ أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الطيار أحمد أبو هاشم بكفر شاويش التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمقامة بتكلفة 6 مليون و 508 ألف جنيه ، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة الخدمة التعليمية.

بدء المحافظ جولتة بتفقد محيط المدرسة والفصول الدراسية ، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول و إستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

كما استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 1700 م2 وتتكون من 5 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي ، و تم إستلام الموقع نهاية مارس 2020 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 95 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية فبراير 2021 .

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

كما أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ، مشيرًا إلى جاري إنشاء عدد 11 مدرسة مابين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية تبلغ 53 مليون و 300 ألف جنيه بمركز ومدينة فاقوس.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء برلمان شباب الشرقية.