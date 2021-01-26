قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة مونديال الرماية التي ستسضيفها مصر في شهر فبراير المقبل، سيشارك فيها ٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".
وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
وأضاف صبحى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر احد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا الي ان مصر اصبحت واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
و قال صبحي، ان نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد اصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في ان مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.
واختتم صبحي تصريحاته قائلًا " استضافة مصر لـ 30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الاحداث الرياضية".
وطمأن وزير الشباب والرياضة، كافة الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق اجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.
ومن جانبه أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون له دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من اجل استضافة 30 منتخبًا بالإضافة الي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.
وأوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشاركين ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، والسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".
واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
و قال اللواء حازم حسني، ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والانشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.