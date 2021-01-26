لتشغيل الشباب.. تفاصيل برنامج فرصة والفئات المستهدفة بالفيوم

قال أسامة عبد الفتاح سعد، منسق برنامج فرصة التابع لوحدة التدريب والتوظيف بالفيوم، إن برنامج "فرصة" يعد من ضمن البرامج التى تضمنها شبكة الحماية الاجتماعية وتقدمه وزارة التضامن الاجتماعى ويستهدف الفئات الأكثر احتياجا.





وأضاف "سعد" خلال حواره عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يتم من خلال البرنامج نقل تلك الفئة من المرحلة الخاصة بالدعم النقدى إلى مرحلة سوق العمل، موضحا ان البرنامج بدأ بالنصف الثانى من عام 2020 عن طريق تدريبات خاصة بالمكلفين بالوحدات الفرعية والخدمة العامة بمحافظة الفيوم.





وتابع أنه تم البدء باستقبال المواطنين بعد الحصول على تدريب وعمل مجموعة من جلسات الاستشارات المهنية لمعرفة قدرات وإمكانيات الشخص، لوضعه فى الوظيفة المناسبة للقدرات الخاصة به.





وأكد أنه لا يتم فقط الاقتصار على فئة معينة، بل يتم استهداف الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، متابعا أنه يتم السير على خطة مدروسة يتم وضعها سنويا وعمل تشبيكات مع مؤسسة المجتمع المدنى وحصر للمناطق الصناعية بالفيوم.