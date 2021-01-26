ضبط وإعدام ٢ طن أغذية فاسدة بمصنع لمنتجات الألبان في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه في هذا الإطار شن مدير الإدارة الصحية بالقنايات،ومفتشي الأغذية بمكتب الإدارة الصحية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.

اقرأ أيضا:

بتكلفة 6 ملايين جنيه .. إنشاء مدرسة الطيار أحمد أبو هاشم الابتدائية بفاقوس

ولفت "مسعود" إلى أن جهود الحملة أسفرت عن وجود منتجات غذائية بها تغير في خواصها الطبيعية بإحدى المصانع لمنتجات الألبان بالقنايات، وقامت اللجنة بإعدام هذه الكميات والتي بلغت ١.٢٥ طن، عبارة عن "جبن، سمن، شرش لبن، ملح، مستلزمات تصنيع"، كما تم ضبط ١.٥ طن سمن عبارة عن ٢٥٠ كرتونة سمن جاموسي وبقري، تزن كل كرتونة ٦ كجم، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود ،استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لمدير الإدارة الصحية بالقنايات وفرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة

وعلي جانب أخر فقد إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كره قدم نجيل صناعي بمركز شباب ميت العز التابع للوحدة المحلية بالدميين بمركز فاقوس ، والمُقام على مساحة 3500 م 2بتكلفة مليون و 470 ألف جنيه ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادية الساسية بالإهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

التقي المحافظ باللاعبين الناشئين ، والتقط معهم الصور التذكارية وحرص على مشاهدة تدريبات الفرق الرياضية ، مشيدا بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية ، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في مسابقات كره القدم ورفع اسم الشرقية في المحافل الرياضية .

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الشباب والرياضة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الملاعب والمنشآت الرياضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع .



