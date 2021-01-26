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اقتصاد

6.15 مليار دولار حجم صادرات مواد البناء فى 2020 .. والإمارات الأولى عربيا بــ342 مليون دولار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:12 م
دولارات
دولارات
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ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، أن إجمالي صادرات قطاعات مواد البناء بلغت 6 مليارات و150مليون دولار على مدار العام الماضى خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، ورغم جائحة كورونا استطاعت الصناعة الوطنية تلبية احتياجات كافة الأسواق التجارية حول العالم وغزو المزيد من الدول.  
 
وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر فى 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، حيث بلغت فى ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ 504 مليون دولار فى العام السابق عليه.

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كما ارتفعت صادرات مواد البناء خلال نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 وبلغت معدلات نمو وصل إلى 7% لتسجل قيمة 433 مليون دولار .  
 
وذكر المجلس فى التقرير الشهرى حصر لأكبر 10 دول استحوذت على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وإسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار . 
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