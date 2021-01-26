برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة على أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.





وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور".





وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة على عمال القطاع الخاص، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن ”إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.





ووجهت البرلمانية سؤال لـ"وزير القوي العاملة محمد سعفان"، ماذا ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.