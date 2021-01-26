ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:06 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
Advertisements
فريده محمد
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة على أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان. 

وقالت عطوة، خلال بيان صادر عنها، إن تشغيل 221 ألفا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة فى مصر، مُشيرة إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، إلا أنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة:" لابد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور".

وأكدت عطوة، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة على عمال القطاع الخاص، ولم يُلقي بثماره على العمال، خاصة وأن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال وأكبر دليل على ذلك  ما حدث مؤخرا فى شركات ومصانع  صدموا العاملين بأنه لا معاش لهم وفقا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن ”إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووجهت البرلمانية سؤال لـ"وزير القوي العاملة  محمد سعفان"، ماذا ستقدمه الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل مشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لانهم لا يوجد لهم مصدر رزق ومع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتوفير حماية تأمينية لهم.. سعفان يسلم 100 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

التضامن: نهدف لإصدار وثيقة لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

سعفان: نستهدف خفض معدل البطالة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب.. تدريب ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم من خلال مبادرة مصر بكم أجمل.. وتحصيل 208 ملايين جنيه مستحقات المصريين بالخارج

بتكليف رئاسي.. وزيرا التضامن الاجتماعي والقوى العاملة يبحثان تطوير الحماية الاجتماعية للعاملين بالفن والثقافة والتشكيليين

برلماني يدعو لسرعة إدخال العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين

مايسة عطوة: 2021 عام التغطية التأمينية للعمالة المصرية جاء في التوقيت الصحيح

ترشيحاتنا

قبل مواجهة مصر المقاصة.. طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة حميد أحداد

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب