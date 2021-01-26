رئيس أمريكي معزول يتعرض للمحاكمة.. ماذا سيحدث لترامب

عرضت قناة "يورونيوز"، تقريرا عن استلام مجلس الشيوخ الأمريكي قرار اتهام ترامب تمهيدا لمحاكمته، برلمانيًا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.





وقامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بتعيين النواب التسعة "مدّعين عامّين" في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، والذين حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 يناير.





وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الثاني من شهر فبراير.





وفي ذلك اليوم أيضا يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليصبحوا محلفين في هذه الآلية التاريخية لسببين، إذ أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس أميركي لآليتي عزل، والمرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض.





وحمل النواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة المجلس نانسي بيلوسي "مدّعين عامّين"، بيان الاتهام وعبروا به وسط صمت مهيب مساء الإثنين الأروقة الطويلة المزينة باللوحات والتماثيل المؤدية إلى مجلس الشيوخ والتي اقتحمها متظاهرون مؤيدون لترامب قبل أقل من ثلاثة أسابيع.





ثم تلا رئيسهم جايمي راسكين التهمة الموجّهة إلى الرئيس السابق والتي لا يزال وقعها شديدا على أعضاء مجلسي الكونغرس الذي كانوا بأنفسهم شهودا لا بل هدفا لأعمال العنف. وأعلن النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند أن ترامب حرّض "على العنف" و"عرض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها للخطر الشديد"، مشيرا إلى ما أدلى به الرئيس السابق من "تصريحات خاطئة" أنكر فيها فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.