حديث الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. وتأجيل مجلس الوزراء الكويتي موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية.. الأبرز بصحف الكويت اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ثورة يناير» قادها شباب مخلصون لوطنهم

الحكومة الكويتية تكلّف «الطيران المدني» تخفيض عددها إلى الحد الأدنى بالتنسيق مع «الصحة»

الكويت تبحث عن حلّ لأزمة العجز

إدانات واسعة لاستهداف الرياض: لا يخدم السلام

اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بشأن لقاح كورونا

شديدة العدوى.. أمريكا تكتشف أول إصابة بسلالة «كورونا البرازيلية»

«الصحة» تدرس السماح للقطاع الأهلي بإعطاء لقاح فيروس كورونا





تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، كما ركزت على الشأن المصري، وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب رجال الشرطة والقوات المسلحة باستمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69: «نحتفل بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة».









ونبه الرئيس إلى المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة، وأنها تمضي في تسارع محموم، لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم وتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات.









وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع احتفال مصر بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.









وفي الشأن الكويتي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة "الأنباء"، ما كشفته مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة "الأنباء"، من أن المرشحين لمنصب أمين عام مجلس الوزراء هما كل من أسامة عبد الرحمن الدعيج، الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية، ووائل عيسى العسعوسي، الأمين العام المساعد للشئون القانونية، وذلك بعد استقالة الأمين العام عبد اللطيف الروضان.









وقالت المصادر إن مجلس الوزراء لن يلجأ إلى إصدار قرار بفرض حظر التجول، موضحة أنه لا نية لفرض الحظر الكلي أو الجزئي.









هذا، وقرر المجلس تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت حتى إشعار آخر.









وكلف «الطيران المدني» بتخفيض عدد الرحلات القادمة إلى الحد الأدنى بالتنسيق مع «الصحة».









ودعا المجلس المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية، وذلك بناءً على توصية من السلطات الصحية وعدم التردد في تلقي اللقاح.









وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، الذي يحل في 25 يناير من كل عام، موجها التحية والتقدير لبطولات رجال الشرطة في الماضي والحاضر.









وفي موضوعٍ آخر، فقد صدرت إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض، وأكدت واشنطن استعدادها لمساعدة حليفتها في حماية أراضيها، في حين أعربت إيران الداعمة للحركة الحوثية المتمردة في صنعاء عن انفتاحها للحوار مع المملكة وربطت السلام في اليمن بوقف الحرب.









وحول كورونا أوردت الجريدة أن منظمة الصحة العالمية حذرت أمس بأن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.









وعلمت "الجريدة" من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة الكويتية تدرس السماح للقطاع الطبي الأهلي بإعطاء تطعيمات "كورونا"، في مرافقه، خلال المرحلة المقبلة، مع توافر كميات كافية من الطعوم.









وأكدت المصادر أن فكرة السماح للقطاع الخاص بإعطاء اللقاحات ستدخل حيز التنفيذ مع توافر كميات كافية من اللقاحات من الشركات المصنعة.









وقالت صحيفة "الراي"، إنه توازيًا مع تأكيد مصادر مطلعة لـ «الراي» عدم تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين مَن تلقوا اللقاح، بعد الجرعة الأولى أو الثانية، قرّر مجلس الوزراء تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.









وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "القبس" عن نقاش اقتصادي كان محور اجتماع مجلس الوزراء أمس، إذ تمَّ استعراض مؤشرات الأوضاع الاقتصادية في البلاد والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة 2022-2021.











وناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2021.









وحرصًا من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد الدستورية، تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2021 بإجمالي مصروفات يبلغ 23.04 مليار دينار وإجمالي إيرادات بقيمة 10.92 مليارات دينار، ليكون العجز المتوقع في السنة المالية المقبلة 12.1 مليار دينار.