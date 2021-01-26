روتين سريع للمرأة المشغولة دائما للعناية الشخصية

سواء كنتِ طالبة أو امرأة عاملة مشغولة على مدار اليوم، ستأتي عليكِ لحظة تدركين فيها أنك تقصرين في حق نفسك واهتمامك بجسمك وشكلك.





نقدم لك روتينا سهلا لا يحتاج منكِ الكثير من الوقت للعناية الشخصية، طبقيه خلال أسبوع ستلاحظين كيف سيفرق هذا في حالتك المزاجية وشكلك في المرآة تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني .





إزالة الشعر:

أول خطوة للحصول على جسم ناعم نظيف لا تشوبه شائبة، هي إزالة الشعر الزائد في الجسم، ولكنك تتكاسلين عن هذه الخطوة، لذلك اجعلي يوم لإزاله شعر الوجه ويوم آخر لليدين، وغيرهم للساقين، وهكذا، قسمي إزاله شعر جسمك على أيام.









غسل الوجه:





اغسلي وجهك كل يوم بالماء والصابون حتى وإن لم تخرجي من البيت. استعملي صابون وجه طبي يحتوي على دهون مرتفعة من أجل ترطيب أكثر، وبغض النظر عن نوع بشرتك، الهدف هو إزالة جميع الزيوت والأوساخ التي تتراكم يوميًا على سطح بشرتك.









الترطيب:





الترطيب الجيد يحافظ على البشرة شباب ومشرقة، اجعلي دائمًا على تسريحة غرفتك عبوات صغيرة لزيت السمسم والجوجوبا لترطيب الوجه، وللجسم استعملي زيت جوز الجهد أو فازلين وجلسرين، سيساعدك هذا في التخلص أيضًا من تصبغات الجلد.









تسريح الشعر:





سرحي شعرك مرة صباح كل يوم، تخلي عن الكعكة المعتادة، فهي تسبب تساقط الشعر. يمكنك عمل تسريحات بسيطة كثيرة في شعرك وبخطوات سهلة لتظهري بمظهر جميل ومريح في البيت، إذا كانت طبيعة شعرك تميل غلى الكيرلي، قومي بعمل ضفائر أو تسريحة القطة التي يلم فيها الشعر من على الجانبين بعد فرقه من المنتصف.









الدش اليومي:





خصصي عشر دقائق في أول يومك للاستحمام، دش لا يستغرق من هذا الوقت، يضمن هذا لكِ التخلص من رائحة العرق ورائحة طيبة ومنعشة طوال اليوم ويعزز شعورك باليقظة والنشاط صباحًا بعد الاستيقاظ.









مبرد الأظافر:





استبدلي القصافة الحادة بمبرد الأظافر، هذا أحن على أصابعك، وحافظي على أظافرك متوسطة الطول لمظهر جمالي ألطف من الأظافر الطويلة جدًا.









غسل الأسنان:





على الأقل، اغسلي أسنانك مرتين في اليوم للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما يمكنك استخدام خيط الأسنان ومكشطة اللسان للتخلص من الجراثيم، واللون الأبيض أو الأصفر على اللسان.









التقشير:





خلايا بشرتك تتجدد باستمرار، لذلك يعد التقشير ضروريًا للحصول على بشرة نقية وصحية. استعملي سكراب تقشير لجسمك وبشرتك على الأقل مرتين في الأسبوع.





ملابس البيت:



