النور بيشتغل ويطفي لوحده .. رجل يكتشف غرفة سرية في منزله الجديد

أثارت سلسلة من الأحداث الغريبة شكوك رجل بأن منزله الجديد مسكون بالأشباح خاصة بعد اكتشافه غرفة سرية به في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا.





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية أوضح روبرت إليس أن أبرز هذه الأحداث الغريبة هي إضاءة الأنوار وإنطفائها بشكل مجهول خاصة وقت استيقاظه في منتصف الليل بأوقات معينة.





صُدم الرجل عندما اكتشف باب قبو سري مخبأ داخل جدران المنزل الذي اشتراته منذ عامين، ولم تكن لديه أي فكرة عن التاريخ السري لهذا القبو، كما ذكر آخرون سماعهم لخطى مريبة.





قال لكورنوال: «لدي شك في أن المنزل مسكون، حيث أن هناك الكثير من الصدف الغير طبيعية، فاشعر بأنني تم اختياري لهذا المنزل بدلًا من اختياري له، كما أنني كنت أجذب لاستكشاف الغرفة السرية».





يعود تاريخ امتلاك المنزل لعائلة باسيت الشهيرة عام 1832، حيث كانت المكتب الرئيسي السابق لشركة «Tehidy» للمعادن، وكانت غرفة نوم روبرت في يوم من الأيام عبارة عن غرفة اجتماعات يجلس فيها 20 موظفًا حول طاولة كبيرة من خشب البلوط المدفون حاليًا تحت الأرضيات الخشبية الحديثة.



