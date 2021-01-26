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محافظات

محافظ الإسكندرية: رجال الشرطة أبطال حماية الجبهة الداخلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالعيد الـ69 للشرطة الذى يحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية  لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

وقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدا بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية. وأكد أن اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي بذله رجال الشرطة والظاهر على أرض الواقع.


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ولفت أنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لوطننا الحبيب.


وأوضح الشريف أن مديرية أمن الإسكندرية تعمل بخطى ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار لمواطني الاسكندرية فضلا عن المساهمة الفاعلة بكل الملفات الخدمية بالمحافظة.


شهد الاحتفال؛ عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن الأبرار. 


جاء ذلك بحضور اللواء أ ح ياسر الأسريجي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية والعسكرية.

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