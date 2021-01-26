ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ذي يزن آل سعيد: دمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في عُمان انسجاما مع رؤية 2040

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:33 م
ذي يزن بن هيثم آل
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب
Advertisements
مـيــــس رضـــا

أكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان، أن هيكلة ودمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في الوزارة، تنسجم وتتوافق مع أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، وتساهم في تحقيق الإنجازات بالمحافل الدولية، كما أنها ستخدم عمل الأندية العُمانية في أداء رسالتها المجتمعية.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع للوزير العُماني مع رؤساء أندية عُمان في المجمع الرياضي بصحار بمحافظة شمال الباطنة أمس، الاثنين.


كما أكد "ذي يزن آل سعيد" خلال الاجتماع أن الدمج يجعل للأندية أدوارًا فاعلة في القطاعات الثلاثة، بوصفها مكانًا مهمًا للإبداع سواء كان ثقافيًا أو رياضيًا أو شبابيًا في مختلف المحافظات والولايات بالسلطنة، موجهًا رؤساء الأندية لضرورة تفعيل أدوار الأندية إلى حدودها القصوى في كافة الأنشطة.

 

ودعا إلى مضاعفة الجهود لتفعيل النشاط الثقافي والشبابي، مع الحرص على المشاركة في برامج الوزارة وأنشطتها ومسابقاتها المتعددة، فضلًا عن الحرص على الانفتاح على المجتمع المحيط وتبني برامج مشتركة تجمع بين قضايا المجتمع والبيئة والواقع المعيش.


وأشار وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني إلى أنه سيتم الانتهاء من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية بالسلطنة، آملًا أن يخدم النظام الأساسي الجديد للاتحادات الرياضية المنتخبة التطلعات ويساهم في تطور الرياضة العُمانية.

 

كما أوضح دور الجمعيات العمومية باعتبارها المرجع القانوني لعمل الأندية وضرورة تفعيل تلك الأدوار، والالتزام بضوابطها، كما دعا إلى الاهتمام بالجوانب الاستثمارية في الأندية وتنويع مواردها المالية، مبينًا أنه ستكون هناك دائرة في الوزارة معنية بالاستثمار ستساعد - فور اعتمادها - الأندية على ذلك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سلطان عُمان يستهل الاحتفال بالعيد الوطنى الخمسين بالعفو عن 390 سجينًا

نائب رئيس الوزراء العُماني: ما حققه السلطان الراحل قابوس لشعبه نبراس يستنار به

مؤتمر دولي يعلق على تجربة سلطنة عُمان فى تمكين الشباب فى الحياة السياسية

يصل القاهرة قريبا.. سفير عمان الجديد بمصر يؤدي اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق

«ذي يزن بن هيثم».. أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان

أصغر وزير ودبلوماسي سابق.. من هو ذي يزن ولي عهد سلطنة عمان الجديد؟

ترشيحاتنا

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

في أقل من 30 ثانية.. ضيف الإعلامية آية عبد الرحمن يسقط ميتا

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي