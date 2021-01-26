ذي يزن آل سعيد: دمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في عُمان انسجاما مع رؤية 2040

أكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان، أن هيكلة ودمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في الوزارة، تنسجم وتتوافق مع أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، وتساهم في تحقيق الإنجازات بالمحافل الدولية، كما أنها ستخدم عمل الأندية العُمانية في أداء رسالتها المجتمعية.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع للوزير العُماني مع رؤساء أندية عُمان في المجمع الرياضي بصحار بمحافظة شمال الباطنة أمس، الاثنين.





كما أكد "ذي يزن آل سعيد" خلال الاجتماع أن الدمج يجعل للأندية أدوارًا فاعلة في القطاعات الثلاثة، بوصفها مكانًا مهمًا للإبداع سواء كان ثقافيًا أو رياضيًا أو شبابيًا في مختلف المحافظات والولايات بالسلطنة، موجهًا رؤساء الأندية لضرورة تفعيل أدوار الأندية إلى حدودها القصوى في كافة الأنشطة.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لتفعيل النشاط الثقافي والشبابي، مع الحرص على المشاركة في برامج الوزارة وأنشطتها ومسابقاتها المتعددة، فضلًا عن الحرص على الانفتاح على المجتمع المحيط وتبني برامج مشتركة تجمع بين قضايا المجتمع والبيئة والواقع المعيش.





وأشار وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني إلى أنه سيتم الانتهاء من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية بالسلطنة، آملًا أن يخدم النظام الأساسي الجديد للاتحادات الرياضية المنتخبة التطلعات ويساهم في تطور الرياضة العُمانية.

كما أوضح دور الجمعيات العمومية باعتبارها المرجع القانوني لعمل الأندية وضرورة تفعيل تلك الأدوار، والالتزام بضوابطها، كما دعا إلى الاهتمام بالجوانب الاستثمارية في الأندية وتنويع مواردها المالية، مبينًا أنه ستكون هناك دائرة في الوزارة معنية بالاستثمار ستساعد - فور اعتمادها - الأندية على ذلك.