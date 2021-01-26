باحث: تنمية الريف تساهم في تعظيم النمو الذاتي للاقتصاد المصري .. فيديو

قال الدكتور فرج عبد الله ، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس ، إنه يمكن زيادة النمو الناتج الاقتصادي المصري وذلك بسبب توجيهات القيادة السياسية بالتحول نحو الريف المصري، مما يعطى فرصة كبيرة فى عمق التنفيذ فى مجالات التنمية المختلفة، ومن أهمها الاحلال فى شكبة الكهرباء الداخلية ، التى تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات استخدام الطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة، مكملا أن كل هذه الانشطة تعمل على تحفيز الاقتصاد الاخضر للنمو.





وأضاف الباحث الاقتصادي بجامعة قناة السويس، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن تنمية مصادر الاقتصاد وزيادة النمو خلال عام 2021، يكون فى الاعتماد على المشاريع العملاقة الكبرى، ومنها شبكة الطرق الكبرى، محطات الكهرباء الكبرى، محطات الصرف الصحي المركزية، و الطرق الرئيسية ف القري والنجوع والمحافظات، ويصل حجم الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع أكثر من 500 مليار جنية.







وأشار الدكتور فرج عبد الله ، إلى أن أول خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري ، هي استدامة الإصلاح ، ودرجة المرونة التي يتمتع بها الجهاز الإداري في علاج الأمور المستجدة ، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 100 مليار جنيه ، خلال أزمة كورونا لعلاج الاسر المتضررة .





وأوضح "عبد الله" ، إلى أن جميع الارشادات الدولية ، تفيد بأن الإسهامات النقدية تتماشى مع السياسات النقدية ، في معالجة الكثير من المشكلات .





وتابع "عبد الله" ، الدولة حافظت على فائض أولي في الموازنة العامة ، يقدر بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يساعد على استدامة المشروعات .