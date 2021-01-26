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محافظات

محافظ البحيرة ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

  

قدم اللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة، التهنئة إلى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة وللقيادات الشرطية والأمنية بالمحافظة، بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بمقر فرق الأمن بدمنهور بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وعدد كبير من الضباط.

حيث بدأت فعاليات الإحتفال بسلام الشهيد وقراءة الفاتحة والموسيقى العسكرية ووضع إكليل من الزهور علي النصب التذكارى لشهداء الشرطة.

وأكد المحافظ عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائمًا وأبدأ رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن
كما يعكس عمق العلاقة الوطيدة بين رجل الشرطة ورجل الشارع، ويعبر عن مدى شعور المواطنين بالسكينة والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار 6 أعوام مضت زرعت فى نفوسنا العزة والكرامة وحب البلد، وأملًا في مستقبل أكثر تطورًا ونموًا، حتى باتت أرواحنا أقل ما يمكن ان نقدمه فداءًا لمصر .

كما قدم هشام آمنة، تحية تقدير وعزاء إلى جميع أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وإستقرار الوطن، بالإضافة إلى تقديم درع المحافظة لمدير الامن تقديرا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الاجهزة الامنية فى الحفاظ على الامن والامان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.

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