برلماني: لدينا ثقة عمياء في القيادة السياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة

أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، الثقة العمياء في القيادة والسياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبي، معلنًا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى الدور الذي المحوري الذي قامت به مصر في مجلس الأمن وحظي بتقدير المجتمع، وأسفر عن تبني قرارات ذات صله منها تجفيف منابع تمويله و مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهي القرارات التي تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.





وفي سياق متصل، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية مع الخارجية المصرية بما يمكنها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وتشكيل لوبي مصري قوي بالخارج للرد علي المعلومات غير الصحيحة التي تشاع في الخارج.





من جانبها طالبت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا، الأمر الذي أيده النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب بتأكيده أنهم شركائنا في حرب 1973، فلا يجب أن تتجمد الشعب السوري.





وأكد في المقابل الثقة في القيادة السياسية والخارجية المصرية للتصرف في ملف سد النهضة، منتقدا في المقابل استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة الجزيرة.



