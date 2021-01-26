ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زعيم الأغلبية للكونجرس الأمريكي: نرفض المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:48 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
قال أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، أننا كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشان المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.

واستطرد زعيم الأغلبية : هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى.

وشدد: لايوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.

وتابع: لدينا مؤسسة عريقة إسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.

وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأكد سلبية العينة.. شيخ الطرق الصوفية ينتصر على فيروس كورونا

حتى لو أكمل ولايته| ماذا يعني تمرير عزل ترامب للمرة الثانية في مجلس النواب الامريكي؟

أشرف رشاد يشيد بالتكامل بين الأطياف الحزبية في انتخابات اللجان

زعيم أغلبية النواب: لأول مرة يقوم المجلس بالدور الرقابي على أكمل وجه ونختلف مع بيان وزير الإعلام

أشرف رشاد: نواب الأحزاب رفضوا تصرفات عبد العليم داود في المجلس

زعيم الأغلبية لوزير الرياضة: غير معقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد

ترشيحاتنا

وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

في أقل من 30 ثانية.. ضيف الإعلامية آية عبد الرحمن يسقط ميتا

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر؟.. الإفتاء تجيب

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

قبل موقعة الغد.. منتخب الدنمارك يعلن موقف الأخطبوط لاندين من المشاركة أمام مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي