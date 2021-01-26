شركة إجابات: الرئيس السيسي يعيد بناء مصر من جديد

قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأى، إن ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسائل الإعلان كل فترة وأخرى يعطى اطمئنان للشعب وتفاؤل والأمان والاستقرار.





وأضاف "أحمد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي لرئاسة مصر والشعب المصرى ينتظر حضوره ، موضحا ان هناك علاقة بينه وبين الشعب المصرى.





وتابع أن هناك مشاريع كبيرة وتاريخية تحدث الان فى مصر، لافتا إلى انه يتم الأن تجديد وتطوير 4500 قرية من ضمن مشاريع الذى أطلقها الرئيس السيسي، حيث أنها تعد شئ تاريخي يحدث الأن.





وأكد أنه الأن يتم بناء مصر من جديد، متابعا أنه سيتم تجديد وتغيير الريف المصرى ضمن هذا المشروع، حيث أنها ستساهم فى رفع مستوى معيشة الفرد.



