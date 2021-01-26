سامح شكري: جهود الدولة عززت أوضاع حقوق الإنسان في كل المجالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تدافع عن الثوابت المصرية بما يحفظ الأمن القومي، موضحا أن الدولة المصرية قامت بجهود كثيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان في جميع الملفات.









وقال وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: "نواجه الإرهاب والعنف ونسعى للحفاظ على استقرار المحيط العربي والإقليمي، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ الحلول السلمية للنزاعات والحفاظ على الدول الوطنية واستقرار المؤسسات بالتعاون مع الشركاء".











كما شرح وزير الخارجية جهود حماية العالقين ودعم المصريين بالخارج إزاء الأزمات والمشكلات التي يتعرضون لها.









وأشار وزير الخارجية إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020، وأوضح أنه بداية لتحقيق الاستثمارات والحفاظ على ثروات الشعب المصري واستثمارها، مشددا على سعي الدولة المصرية لمواجهة الممارسات الهدامة الرامية إلى الإضرار بالمصلحة المصرية أو مصالح الدول الشقيقة.







