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اعتقال مشتبه به في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت ببرلين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:24 م
برلين
برلين
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ياسمين القصاص
أفاد مراسل "اكسترا نيوز"، بوقوع حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت في برلين،مشيرا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الطعن.

وقالت شركة دويتشه بان التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على تويتر إنه تم إغلاق محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو. 
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات تبحث عن شخصين على الأقل.

وأفادت قناة "العربية" بأن شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية تنتشر بكثافة قرب محطات القطارات.

وأضافت القناة أن السلطات أخلت محطات القطارات بالمدينة من الركاب.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من محطات القطار الرئيسية.
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