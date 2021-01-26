اعتقال مشتبه به في حادث طعن بمحطة قطارات فرانكفورت ببرلين

وقالت شركة دويتشه بان التي تدير خطوط السكك الحديدية في ألمانيا على تويتر إنه تم إغلاق محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع بلاغات عن سطو على بنك على ما يبدو.