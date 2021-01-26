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اقتصاد

محافظ البحر الأحمر يفتتح محطة معالجة الصرف الصحي المدمجة بمرسى علم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:01 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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آمنة عبدالعظيم
افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يرافقه  المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية  محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية  المدمجه طاقة ٧٠٠ م٣ / يوم بمدينة مرسي علم.

وقال رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تكلفة انشاء المحطة بلغت ٧ ملايين جنيه، تمويل المحافظة، ومن المقرر أن يتم استخدام المياه المعالجه من المحطة في ري المساحات الخضراء وسط التجمع السكني وري جزر الطريق الرئيسي بالمدينة.

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وأوضح المهندس محمد عيسي، أنه تم تنفيذ المحطة طبقا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، لخدمة  (١٣٣٢) وحدة سكنية.

وأكد عيسى المتابعة على المستمرة من محافظ البحرالأحمر ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لنهو وتشغيل مشروعات البنية التحتية  لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
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