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فيديو جراف

فيديوجراف.. أسرار زواج السندريلا العرفي والوصية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
حلت الذكرى الـ18 على رحيل السندريلا سعاد حسني توفيت في 21 يونيو عام 2001 بعد أن نجحت باقتدار في أن تحجز لنفسها مكانا خاصا في وجدان الجمهور العربي.

ورغم مرور أكثر من 20 عاما على رحيل سعاد حسنى إلا أنه لا يزال سر وفاتها لغزا بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الـ6 من مبنى كانت تقيم فيه بلندن ودارت التكهنات حول انتحارها أو تعرضها للقتل.

تزوجت سعاد حسني تزوجت خمس مرات كان أول زواج لها عرفيًا من العندليب عبد الحليم حافظ.


ولمزيد من التفاصيل حول أسرار زواج السندريلا العرفي والوصية شاهد الفيديو جراف التالى.



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