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محافظات

يحدث في دمياط.. ضبط لحوم مصنعة ودواجن فاسدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم لضبط الأطعمة واللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة ولاء عبد الرحمن، رئيس قسم المجازر، والدكتور احمد صيام مفتش بإدارة التفتيش بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٨كجم لحوم عجالي مذبوحة خارج المجازر الحكومية و٢٥ ك كبدة منتهية الصلاحية و٥ك من عجينة الحواوشي و٩ ك من السمان واجنحة الدجاج، وتحررت 3 محاضر وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تأتي الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التي تقوم بها محافظة دمياط لضبط الأسواق ومحتكري السلع وكذلك ضبط الأطعمة الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


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