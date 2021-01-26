لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 20 موظفا للتحقيق بمركز شبراخيت في البحيرة

نفذت الوحدة المحليه بمركز ومدينه شبراخيت، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.





وأسفرت الحملة عن إحالة 20 من العاملين بالوحدات الصحيه بقرى (أبو السحما - محلتصا - اورين) للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





يذكر أن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد، بالتنسيق مع الرقابه والمتابعة، الإثنين الماضي، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.





وأسفرت الحملة عن إحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام والوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية لتحقيق للانصراف دون إذن رسمي في المواعيد الرسمية للعمل.





وكانت الوحدة المحلية بمركز ومدينه الدلنجات، نفذت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.





وأسفرت الحملة عن إحالة ٩٢ طبيبا وممرضة وموظفين إداريين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الوفائية وبعض المصالح الحكومية في القرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.





من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة.





ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

أوضح محافظ البحيرة، أن تم فحص 330 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.



وشدد محافظ البحيرة ، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.





من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريقا متحركا و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.





كما نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية بقرية سيدى عقبة التابعة لمركز المحمودية، علي مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للقري و الأماكن الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.





وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، اطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة.





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم إجراء ٢٥٢ تحاليل دم وطفيليات، ٧ أشعة سينية، ١١٠ كشف مبكر على الأمراض غير السارية ، ١٠٠ استبيان، علي هامش القافلة تم عمل ندوة تثقيف صحي لأكثر من ٢٤٦ مواطنا وإجراء ٢١ حالة خلع أسنان وإجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١١٢٥ تذكرة.





أكد "طلحة"، أن المديرية تكثيف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتوقيع الكشف الطبي على 971 مريضا من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة، أمراض نفسية وعصبية، تنظيم أسرة، أطفال، نساء وتوليد، امراض باطنة، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية رزق درويش بمدينة النوبارية.





أشار وكيل الوزارة، إلى أن تم إجراء 308 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشاعات سينية، وتوقيع 99 كشفا مبكرا على الأمراض غير السارية، وعمل تثقيف صحي لـ 216 حالة.





من جانبه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقري والعزب والنجوع ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.





ووجه محافظ البحيرة، بإستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.





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