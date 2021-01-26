حقيقة تطبيق التعليم عن بعد بالجامعات في الفصل الدراسي الثاني.. الطلاب: ما زال هناك قصور بالنظام.. والتعليم العالي: الأمر غير مطروح

التعليم العالي: تطبيق التعليم الهجين بالفصل الدراسي الثاني



طلاب الجامعات: مازلنا نواجه بعض القصور بالتعليم عن بعد







أثار قرار مجلس الوزراء باستكمال تدريس المناهج الدراسية بالجامعات عن بعد في الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، التساؤلات بين الطلاب حول احتمالات استكمال الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد وليس التعليم الهجين.





وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، سيسير وفق خطة الوزارة التي وضعتها منذ بدء العام الدراسي وهو تطبيق نظام التعليم الهجين منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايته.



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وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاعتماد على التعليم عن بعد فقط خلال الفصل الدراسي الثاني لم يطرح وهذا المقترح سابق لأوانه، خاصة أن الطلاب يجرون الامتحانات بالحضور للجامعات، وأي تغير في ذلك الأمر سيرتبط بالوضع الصحي في مصر.







من جانبه، أعرب الطلاب عن ترحيبهم بالتعليم عن بعد، مشيريت إلى أنه ما زال هناك بعض القصور الذي يؤثر عليهم، حيث أكدت سلمى عبد الله، طالبة بكلية الآداب، أن التعليم عن بعد لم يكن عائقا لها في الفهم والتعلم، لكن المصروفات التي يتطلبها هي العائق الحقيقي أمام جميع الطلاب نظرا لتكلفة خدمات الإنترنت.







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وأشار محمود عبد العظيم، طالب بكلية العلوم، إلى أن طلاب الكليات العملية لن يتمكنوا من الفهم ولا بد من الحضور للجامعة لتعلم الجزء العملي، لذلك فالتعليم عن بعد غير مناسب لهم.





في سياق متصل، رحبت رشا محمد، طالبة بكلية التجارة، بالتعليم عن بعد، مشيرة إلى أنه أسلوب حديث في التعلم لذلك الطلاب لم يتأقلموا عليه بعد لكنهم في طريقهم التمكن من التعلم بشكل جيد، مشيرة إلى أن تكلفة خدمات الإنترنت هي العائق أمام الطلاب.







كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت الماضي 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.







ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات، خلال الاجتماع، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.





واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على جميع استفسارات النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.







وشدد على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الأهلية الجديدة.







وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال جميع الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.







كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.





وأكد استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أكد التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى.